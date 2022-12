Lukaku day, oggi il ritorno a Milano! Le tappe per riaverlo al 100% − CdS

Romelu Lukaku oggi rientrerà alla base Milano. L’Inter lo accoglierà a braccia aperte per farlo sentire nuovamente a casa dopo la ‘depressione’ Mondiale. Ora avrà meno di un mese per ricaricarsi al massimo in vista di gennaio

RIECCO − Lukaku è atteso a Milano. Oggi è il suo giorno. Dopo il Mondiale e la breve vacanza alle Seychelles, Big Rom ritornerà all’Inter per riprendere i lavori. Da lunedì sarà riaggregato al gruppo anche perché domani Inzaghi ha concesso una giornata libera a tutti coloro presenti alla tournée a Malta. Il recupero al 100% del belga è di fondamentale importanza, lui dovrà essere il vero trascinatore per dare la caccia al Napoli. L’Inter dovrà ricaricarlo sia psicologicamente che fisicamente. Dal canto suo, Lukaku ha meno di 4 settimane per ritrovare il vecchio smalto. Può inoltre contare su tre amichevoli non banali contro Betis Siviglia, Reggina e Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno