Lukaku: «Conte mi ha fatto scoprire una cosa! City? Sono felice all’Inter»

Lukaku ha risposto alle domande dei tifosi su Twitter. Il belga, protagonista finora di grandi prestazioni con il Belgio a Euro 2020, ripercorre i momenti più difficili della sua carriera e si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la rinascita con l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

VOGLIA DI MIGLIORARE – Romelu Lukaku vive il miglior momento della sua carriera. L’attaccante dell’Inter svela il suo rapporto con le tante critiche ricevute in passato: «Penso che il mio lavoro dietro le quinte mostri la mia mentalità. Cercare sempre di migliorare e, soprattutto, di vincere le partite. Cosa consiglio a chi vive un momento difficile come me in passato? Non arrendersi e usare quei momenti difficili come guida per avere successo. Quali sono i miei obiettivi per il resto del 2021? Rimanere in salute, lavorare sodo e lasciare che Dio lo permetta».

MACIGNI – Lukaku parla anche delle differenze tra Manchester e Milano, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: «Le differenze tra Manchester e Milano? Due grandi città. Solo il gioco è diverso, devi usare di più il tuo cervello in Italia. Qualcosa che hanno detto che non potevo fare…! Come sono migliorato all’Inter? La Serie A è davvero dura tatticamente. Ogni partita è diversa e a volte hai solo una possibilità per vincere, quindi devi coglierla».

Lukaku va più nel dettaglio, raccontando qualche passaggio della sua vita all’Inter e allontanando qualsiasi rumors di mercato: «Se sono bravo a freccette? Marcelo Brozovic è molto bravo all’Inter, io non ho provato. Sono bravo a difendere e segnare? A dire il vero non mi è mai piaciuto giocare così finché Antonio Conte non mi ha fatto vedere cosa potevo fare per la squadra! Anche per me stesso. Qual è il mio gol preferito tra quelli fatti con l’Inter? Io amo ogni gol. Se mi mancherà Ashley Young? Sì, a mani basse tra i primi cinque compagni di squadra di tutti i tempi. Manchester City? Sono felice all’Inter».