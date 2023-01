Lukaku, condizioni OK e spinge per Milan-Inter: occhio alle sorprese − SM

Lukaku è in fase di miglioramento, anzi spinge per esserci in Milan-Inter. Il belga si è allenato con la squadra e non sono da escludere possibili mosse a sorpresa

SCALPITA − Romelu Lukaku scalpita per rientrare in campo con l’Inter. Big Rom, partito con la squadra per Riyad – oggi in programma la Supercoppa Italiana contro il Milan – spinge per essere della partita. Il centravanti belga si è allenato in parte con la squadra e non sono da escludere possibili mosse a sorpresa. A rivelarlo Marco Barzaghi in collegamento da Riyad per Sport Mediaset. Al momento, i favoriti per giocare dal primo minuto Milan-Inter sono Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.