Lukaku come l’Inter, in Coppa un’altra marcia! Numeri convincenti

Romelu Lukaku ha messo la sua firma sullo 0-2 con cui l’Inter si è aggiudicata l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Il rendimento in coppa del belga, numeri alla mano, è convincente

NUMERI – Romelu Lukaku, in questa stagione, sta avendo un rendimento “simile” a quello dell’Inter. Come la squadra di Inzaghi il belga sembra esaltarsi nei match di Coppa. Ed i numeri sono lì a dimostrarlo. Lukaku, ha collezionato 4 presenze in Champions League in questa stagione (con appena 86 minuti giocati) siglando ben tre reti, di cui due pesantissime con Porto e Benfica. Anche in Coppa Italia il belga ha dato il suo contributo in fase realizzativa con un gol, contro la Juventus a Torino, in due presenze. Il belga quindi sembra “adeguarsi” al ruolino di marcia della squadra che in Coppa appare irresistibile ed in campionato continua a steccare. Le prestazioni, nettamente in crescita nelle ultime settimane, fanno però ben sperare: è solo questione di tempo e “Big Rom” tornerà a fare la differenza anche in Serie A.