Lukaku, la chiave dell’Inter per la qualificazione col Milan. Il motivo

Romelu Lukaku potrebbe essere la chiave per superare il Milan anche nella gara di ritorno della semifinale di Champions League. Simone Inzaghi ha la possibilità di cambiare questa volta.

MOMENTO – Romelu Lukaku è stato l’uomo chiave dell’ultimo periodo in campionato per l’Inter. Il belga ha messo in cassaforte con i suoi gol la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Adesso i nerazzurri sono a +5 dal Milan al quinto posto, basta l’ultimo sforzo per arrivare almeno tra le prime quattro. Fino a poco tempo fa questa scia di vittorie consecutive sembrava impossibile, Simone Inzaghi si è voluto affidare a Romelu Lukaku e i risultati sono stati eccellenti: sette gol e quattro assist da inizio aprile tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Questo martedì l’Inter si giocherà l’accesso alla finale di Istanbul, si parte dal vantaggio di 2-0 maturato lo scorso mercoledì grazie alle reti di Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan.

Lukaku, scelta giusta?

GERARCHIE – Simone Inzaghi non lo ha mai fatto in questa stagione, ma potrebbe cambiare il modo di giocare grazie al vantaggio nei confronti del Milan. La stessa situazione c’è già stata con Porto e Benfica, in entrambe le occasioni la gara di ritorno si è affrontata con un risultato favorevole. Nonostante i casi il tecnico piacentino ha sempre e comunque preferito Edin Dzeko, che sicuramente non permette di ripartire in velocità. Lukaku è la chiave giusta per poter difendere più bassi, vista la presenza certa di Rafael Leao, e andare con più sicurezza verso la metà campo avversaria. Il portoghese preoccupa e non poco, non lasciargli spazio sarebbe l’ideale. Per fare questo ci dovrà essere un diverso apporto dagli attaccanti, che avranno il compito di aiutare in fase difensiva e far respirare i compagni tenendo palla. Lukaku sarebbe l’uomo giusto, ma Inzaghi ha già dimostrato in passato di voler imporre il suo gioco e il possesso in tutte le situazioni.