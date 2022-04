Lukaku chiama l’Inter! Ma quanti incastri per riportarlo a Milano… – SM

L’Inter lavora in vista della prossima sfida contro il Verona di Igor Tudor. Vincere significherebbe rimanere in corsa per lo scudetto, altrimenti, no. Protagonista dello scudetto dello scorso anno è stato Romelu Lukaku che da Londra, sponda Chelsea, chiama l’Inter.

RITORNO – Partiamo precisando che: un ritorno di Romelu Lukaku in maglia nerazzurra è difficilissimo. Detto questo, analizziamo lo scenario. Big Rom ha lasciato l’Inter l’estate scorsa per tornare nella squadra che sognava da bambino, il Chelsea. Abramovich ha sborsato ben 115 milioni di euro all’Inter per riportarlo a Londra e i nerazzurri, con questo incasso, hanno messo a posto un po’ di bilanci. Come spiega Sportmediaset però Lukaku ora è finito ai margini del progetto di Tuchel, le panchine continue non gli fanno bene e lui vorrebbe cambiare squadra (anche per a novembre c’è il Mondiale). E chi potrebbe risollevarlo? L’Inter. Ma come Sportmediaset riporta, gli incastri sono difficilissimi. Andiamo con ordine. Innanzitutto c’è da aspettare che Abramovich ceda la proprietà alla cordata che settimana prossima dovrebbe presentare un’offerta ufficiale. In seconda fase c’è da trovare la formula con cui riportare Lukaku a Milano. L’Inter non ha 115 milioni da investire e l’unica sarebbe un prestito con diritto di riscatto. Altro scoglio: l’ingaggio. Big Rom percepisce ad ora 12.5 milioni di euro e dovrebbe abbassarli a 7.5 (cosa che farebbe più che volentieri). Insomma, l’unica cosa certa è che Lukaku vuole tornare. Ora sta all’Inter capire se e come.

Fonte: Sportmediaset