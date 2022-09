Lukaku e Calhanoglu spingono per Inter-Roma ma solo uno sarà titolare!

Lukaku e Calhanoglu al lavoro per Inter-Roma. I due stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici con il belga fuori da fine agosto. Contro i giallorossi di Mourinho sperano in una maglia dal 1′. Ecco chi ha più chance

IN VANTAGGIO − Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu hanno in comune un obiettivo: ritornare in campo per Inter-Roma. I due stanno lavorando sodo pur di esserci sabato alle ore 18.00 a San Siro. Il belga, out dal 26 agosto contro la Lazio, sta recuperando dal problema ai flessori. Stessa cosa Calhanoglu. Tra i due, come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, Big Rom ha più chance di partire da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Saranno decisivi, comunque, i prossimi giorni. Anche il turco spinge per esserci sin dall’inizio.