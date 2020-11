Lukaku bissa subito: sovrasta ancora Kjaer e il Belgio vola

Romelu Lukaku Belgio

Per Lukaku due gol in pochi minuti: dopo quello del 2-1 in Belgio-Danimarca (vedi articolo) l’attaccante dell’Inter ha subito fatto doppietta. In ginocchio la nazionale di Eriksen, sotto di due gol e costretta a vincere.

IL BELGIO VOLA – Romelu Lukaku ha appena fatto il terzo gol del Belgio contro la Danimarca. L’attaccante dell’Inter, dopo il vantaggio al 56′, si è ripetuto anche al 70′. Cross di Thorgan Hazard e lui sovrasta Simon Kjaer, come nel derby dello scorso febbraio, per colpire di testa e fare doppietta. Sono cinque gol in altrettante partite di UEFA Nations League, e la vittoria del Gruppo 2 della Lega A è sempre più vicina.