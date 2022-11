Lukaku, il Belgio ha deciso: risonanza magnetica rinviata! Il motivo

Lukaku doveva sottoporsi ad una risonanza magnetica per capire le condizioni del suo infortunio. Test rinviato a settimana prossima. Intanto partirà col Belgio in vista del ritiro nel Kuwait

ULTIME − Romelu Lukaku non si è sottoposto alla risonanza magnetica per capire le condizioni del suo infortunio al bicipite femorale sinistro. Prima lo si vuole valutare in allenamento meglio. Il centravanti dell’Inter, ormai da due settimane in Belgio per lavorare insieme ad un fisioterapista, partirà comunque domani per il Kuwait in vista dell’inizio ufficiale del ritiro Mondiale. Tra domenica e lunedì, Big Rom farà una risonanza magnetica. Da lì si capirà se potrà partecipare o meno al torneo. Il Belgio esordirà mercoledì 23 contro il Canada. La Fifa, inoltre, permette alle nazionali di sostituire un giocatore infortunato anche 24 ore prima dell’esordio al Mondiale.