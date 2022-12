Lukaku, belga tornato ad Appiano! Darmian in gruppo: ancora fuori due

Romelu Lukaku ha fatto ritorno ad Appiano Gentile dopo la delusione dell’eliminazione del “suo” Belgio dai Mondiali in Qatar.

RITORNO – Secondo quanto riportato da Massimiliano Nebuloni, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Romelu Lukaku si è presentato ad Appiano Gentile un’ora e mezza fa circa. L’attaccante belga dell’Inter è completamente guarito, sta bene e quindi la speranza di Simone Inzaghi è quella di averlo a disposizione per la prima partita del 2023, contro il Napoli. Si procederà però con cautela. In questi giorni farà una parte del lavoro con la squadra e una parte di lavoro atletico per ritrovare la migliore condizione possibile.

ALLENAMENTO – Per il resto la squadra in campo, sosterrà l’ultimo allenamento della settimana, poi Inzaghi lascerà tutti liberi per un paio di giorni di riposo. È tornato a lavorare in gruppo Matteo Darmian. Sono invece ancora fuori Danilo D’Ambrosio e Joaquin Correa. Anche per loro si tratterà di ritrovare la migliore condizione. Si procederà a piccoli passi. L’obiettivo sarà di riavere tutta la rosa a disposizione, eccetto i giocatori impegnati ai Mondiali.

Fonte: Sky Sport