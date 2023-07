Lukaku autolesionista: al Chelsea ai margini! Inter, nuove vie − Sky

Per Lukaku l’intrigo è completo, invece che accettare l’Inter decide di aspettare la Juventus e ritorna ai margini del Chelsea. I nerazzurri non stanno a guardare

INTRIGO COMPLETO − Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, spiega l’intrigo legato al belga: «L’Inter si aspettava che una volta trovato l’accordo col Chelsea trovasse anche la sponda del giocatore e invece quando sembrava ad un passo dal sistemare con i Blues si è trovata il problema di rimettersi a posto con Lukaku. Negli ultimi giorni il giocatore ha silenziato dirigenti e compagni, aprendo alla Juventus. Ciò ha fatto innervosire l’Inter. Quindi ora il club si sta guardando attorno per altre alternative. Nel calciomercato non si sa mai e quindi raccontare cronaca senza andare troppo in là con il tempo. Lukaku ha la situazione della Juventus, che prima deve vendere Vlahovic, ha l’Inter ma ha deciso di non rispondere. La conclusione: in questo momento la situazione più verosimile è quella che non voleva, ovvero ritornare al Chelsea ma ai margini. L’intrigo è completo».