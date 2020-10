Lukaku assente in Islanda-Belgio di Nations League? Il motivo

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, potrebbe non prendere parte alla partita valida per la Nations League, Islanda-Belgio

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Dhnet.be, Romelu Lukaku potrebbe risultare assente a Islanda-Belgio di Nations League. Presenza incerta per l’attaccante dell’Inter che, stando alla stampa belga, potrebbe osservare un turno di riposo, come richiesto dal club nerazzurro. Nulla di preoccupante quindi in vista del Derby, Inter-Milan, ed anzi una misura prevista proprio per la stracittadina.