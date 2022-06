Lukaku aspetta dagli States. Inter e Chelsea, c’è la formula giusta − SM

Per il ritorno di Lukaku ogni momento è buono. Big Rom aspetta notizie confortanti dagli Stati Uniti dove è in vacanza. Tra Inter e Chelsea, la formula giusta può arrivare a breve

FORMULA − Per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è soltanto questione di ore. Il giocatore, in vacanza negli States, aspetta soltanto la chiamata giusta per partire in direzione Milano. Il Chelsea ha rifiutato la prima offerta dei nerazzurri di cinque milioni di euro più due di bonus. Ma le parti si aggiorneranno a breve. Lunga notte di attesa in Via della Liberazione per la trepidante call telefonica con i Blues che non è avvenuta per gli impegni fuori dal paese del presidente Boehly. Come riporta Sport Mediaset, ogni momento però è buono. La sensazione è che a 10 milioni più bonus l’affare potrebbe andare in porto.