Lukaku arruolato per Atalanta-Inter? Dilemma nerazzurro: palla al belga

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Romelu Lukaku non è escluso che possa essere recuperato per Atalanta-Inter, ma la decisione definitiva non è ancora stata presa: il motivo

DILEMMA – Romelu Lukaku potrebbe essere arruolato per Atalanta-Inter. Tuttavia al momento si tratta solo di un’ipotesi. Infatti due sarebbero le strade in casa nerazzurra. Una sarebbe quella di tentare il suo recupero. L’altra invece di scegliere quella della cautela. Difatti il rischio sarebbe anche quello che venga “spremuto” con la sua Nazionale durante la pausa. La decisione definitiva spetta allo stesso attaccante, visto che lui che conosce davvero lo stato dell’adduttore. Giornate importanti saranno quelle di venerdì e sabato. Dunque palla in mano al centravanti belga che ha la palla in mano nonché, come detto, soprattutto l’ultima parola per la sfida di domenica prossima.

Fonte: SportMediaset.it