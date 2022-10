Lukaku, ancora lavoro a parte! Speranza Salernitana: ecco cosa filtra – Sky

Lukaku non è partito con l’Inter per Barcellona dove domani andrà in scena il confronto con la squadra di Xavi Hernandez (QUI la sua conferenza stampa). Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport 24, crescono le sue quotazioni in vista della Salernitana

POSSIBILITÀ – Romelu Lukaku non fa parte della squadra volata a Barcellona per affrontare la squadra di Xavi Hernandez al Camp Nou ma salgono le possibilità di rivederlo domenica con la Salernitana a San Siro: «Lukaku si spera per la Salernitana di averlo almeno in panchina, lavora a parte ma con il pallone. Chiaramente oggi nessuno voleva rischiare portandolo qui a Barcellona. Serve molto a Inzaghi recuperare Lukaku, credo possa esserci le possibilità di rivederlo con la Salernitana, se non in campo dal 1′ almeno in panchina».