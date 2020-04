Lukaku: “Amo l’Inter, non la lascio! Lautaro Martinez bestia, Brozovic top”

Condividi questo articolo

Lukaku ha intrattenuto i suoi sostenitori con una diretta Instagram. L’attaccante dell’Inter ha risposto alle curiosità dei tifosi e anche di Brozovic intervenuto in chat

SVAGO SOCIAL – Le risposte di Romelu Lukaku: «La prima cosa che farò dopo la quarantena? Probabilmente andrò al campo d’allenamento. Se mi mancano i tifosi dell’Inter? Sì, mi mancano tanto. Dove vorrei chiudere la carriera? Anderlecht, dove ho cominciato e dove vorrei finire. Quanti chili ho perso da quando sono in Italia? Sei o sette. (Interviene Marcelo Brozovic, ndr) Quanto sono brutto? Io sono molto più bello di te. Con i tuoi capelli di adesso non va. Sembri una pornostar, non mi piace! Stai scherzando? Quanto sei forte? Per me uno dei top, te l’ho detto. Serie A e Premier League sono entrambe molto belle. In Inghilterra intensità e forza del gioco sono più alte, in Italia non è facile segnare per la tattica. Lautaro Martinez è una bestia, sta facendo molto bene. Continua a migliorare, amo giocare con lui. Lasciare l’Inter? No, sei pazzo! Amo stare qui».