Lukaku, altre squadre interessate oltre all’Inter? La situazione

Romelu Lukaku sta per disputare la sua ultima partita in maglia Inter. Il suo futuro non è certo, nonostante la volontà ferrea di rimanere a Milano. Secondo Relevo il calciatore ha attirato qualche squadra ora interessata.

SOGNO – La situazione tra Romelu Lukaku e l’Inter rischia di prendere una piega non molto positiva. Secondo le informazioni raccolte da Relevo per i sauditi esiste il sogno di portare l’attaccante belga nel proprio campionato. Diverse squadre potrebbero firmarlo, le cifre sarebbero ovviamente spropositate così come quelle per N’golo Kanté, Karim Benzema o altri ancora. In quel caso per l’Inter non ci sarebbe alcuna possibilità nonostante la volontà di Lukaku di rimanere in nerazzurro. Ciò che è certo per ora è il ritorno del calciatore al Chelsea.