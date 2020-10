Lukaku, all’attaccante dell’Inter il premio “Giacinto Facchetti”: motivazione

Lukaku Inter

Romelu Lukaku si è aggiudicato il premio “Giacinto Facchetti”, riconoscimento speciale in memoria dell’indimenticato numero 3 dell’Inter

MOTIVAZIONE – Va a Romelu Lukaku il premio “Giacinto Facchetti”, riconoscimento in memoria dell’indimenticato numero 3 dell’Inter. Lo annuncia il sito ufficiale del club nerazzurro che riporta anche la motivazione di questa decisione. “L’anno scorso è stato protagonista di una stagione da record, Romelu Lukaku “gol dopo gol in Italia e in Europa, ha dimostrato di essere un centravanti di razza, aggiungendo al suo bagaglio tecnico forza di volontà, generosità e altruismo. Qualità umane da vero leader”. Con queste parole, Gianfelice Facchetti ha spiegato la motivazione per cui all’attaccante nerazzurro è stato consegnato il premio “Giacinto Facchetti – Il bello del calcio”“.

Fonte: Inter.it