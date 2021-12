Lukaku aggiunge: «Spero che l’Inter vinca ancora! Grazie a loro sono così»

Nuovo spezzone dell’intervista di Lukaku a Sky Sport, che andrà in onda in forma integrale nella giornata di domani. L’ex attaccante dell’Inter, da quattro mesi al Chelsea dove però non si sta trovando benissimo, fa il tifo da Londra per la squadra di Inzaghi.

UN TIFOSO IN PIÙ – Romelu Lukaku è da quattro mesi al Chelsea, ma rispetto ad agosto ora non dimentica il suo passato. Queste le sue parole (rilasciate circa tre settimane fa) sulla stagione in corso: «Non mi piace comparare quella squadra lì (quella del titolo con lui, ndr) e quella di adesso. Quella di adesso, se devo essere onesto, gioca veramente bene: adesso è prima in classifica. Giuro su Dio che spero che quella squadra vinca, perché sono giocatori a cui voglio sempre bene: è grazie a loro che sono il Romelu Lukaku di oggi. Spero veramente che quella squadra vinca e continui a crescere, perché l’Inter e i tifosi per me devono essere al top, una squadra che merita sempre il meglio. Per me spero che dopo la pausa continuino a vincere le partite, così non si sa mai cosa può succedere nel calcio».