Lukaku, addio vicino? No, Inter prepara rinnovo. Il club ha una ‘garanzia’

Negli ultimi giorni si è parlato dell’eventuale addio di Romelu Lukaku all’Inter, ma la situazione riguardo l’attaccante belga sarebbe diversa

INDISCREZIONE – Di recente in Inghilterra è stato scritto di un interesse del Chelsea per Romelu Lukaku. In realtà, secondo quanto riportato dal Daily Mail, sembrerebbe probabile che l’attaccante belga resti all’Inter. A “garantire” la permanenza del centravanti in nerazzurro sarebbe Antonio Conte. Infatti, nonostante le sirene Blues, Real Madrid, Barcellona e Manchester City, proprio il forte rapporto tra giocatore e centravanti sarebbe una delle principali ragioni per cui quest’ultimo desideri restare alla squadra meneghina.

RINNOVO – Solo in caso di addio del tecnico alla panchina nerazzurra, Romelu considererebbe altre società. Inoltre anche il club nerazzurro vorrebbe trattenere, tanto da preparare ad entrare in trattative per un rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024, con probabile aumento di ingaggio.

Fonte: DailyMail.co.uk – Alvise Cagnazzo