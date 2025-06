Luis Henrique e Sucic, l’Inter riparte dai loro numeri… di maglia!

Luis Henrique e Petar Sucic creano grandi aspettative nei tifosi nerazzurri. L’Inter, in vista del debutto al Mondiale per Club, ufficializza i loro numeri di maglia.

HYPE – Al volgere di ogni stagione e all’alba di una nuova annata, c’è sempre una fresca brezza di novità che entusiasma i tifosi. In questa seconda settimana di giugno, mentre si attende di rivedere in campo l’Inter al Mondiale per Club, Luis Henrique e Petar Sucic riescono nell’impresa di risollevare l’animo dei supporter nerazzurri, fin troppo scoraggiati dopo quanto accaduto di recente. Mentre pian piano si cerca di digerire la dolorosissima sconfitta in Champions League contro il PSG e il triste addio di Simone Inzaghi, infatti, l’Inter ufficializza i primi due colpi del mercato estivo messi a segno.

I numeri di maglia di Luis Henrique e Sucic: l’Inter lancia l’ufficialità!

I NUMERI SCELTI – La prima occasione utile per vedere all’opera, con indosso la maglia dell’Inter, Luis Henrique e Petar Sucic arriva molto presto. Cristian Chivu, infatti, non farà a meno di impiegare i due giovani, arrivati rispettivamente dal Marsiglia e dalla Dinamo Zagabria, al Mondiale per Club. E proprio in vista del loro primissimo esordio in campo con i colori nerazzurri, l’Inter ufficializza i numeri di maglia scelti per loro. Luis Henrique avrà sulle spalle il numero undici (liberato dal trasferimento di Joaquin Correa), mentre il suo nuovo compagno Sucic avrà il numero 8 (lasciato da Marko Arnautovic, fresco di addio in nerazzurro).

Il nuovo numero di maglia di Luis Henrique ufficializzato dall’Inter

Il post con cui l’Inter ufficializza il numero di maglia di Petar Sucic