Luis Henrique: «Io rapido, intelligente e tecnico! E sono ballerino»

Luis Henrique non ha dubbi sulle caratteristiche, che ovviamente non possono che far contenti i tifosi dell’Inter. Poi qualche altra curiosità.

PASSIONE PER IL CALCIO – Luis Henrique, annunciato e poi presentato ai canali ufficiali del club, ha rivelato alcune sue curiosità. Queste le sue parole: «Chi mi ha trasmesso la passione per il calcio? Mio padre, senza dubbio. Ha una scuola calcio, sono cresciuto lì. Avevo tre anni. Giocavo con gli altri bambini del quartiere».

ISPIRAZIONE E CARATTERISTICHE – Lo stesso Luis ha fatto riferimento al Fenomeno Ronaldo, per poi esporre quelle che sono le sue doti tecniche: «Mi ispiravo a Ronaldo, il Fenomeno. Mi descriverei come un giocatore rapido, intelligente e tecnico».

BALLO – Allo stesso tempo Luis Henrique parla anche della sua passione per il ballo e in particolare per un genere musicale: «Mi piace il forró, è un genere tipico della mia regione. Lo ascolto sempre, anche prima di scendere in campo».

MAMMA E BALLERINO – Luis Henrique e l’amore per la mamma e ancora sul ballo: «La chiamo prima di ogni gara. Sì, sono anche un ballerino».

GOL DA RICORDARE – Infine, il brasiliano risponde in questo modo sul gol più bello: «Penso che il mio gol più bello sia stato in un Marsiglia-Nizza. Un momento speciale».