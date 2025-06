Luis Henrique, primo allenamento all’Inter! Novità su Zalewski – Sky

Luis Henrique ha svolto il primo allenamento all’Inter e domani partirà per gli States. Novità anche importanti su Zalewski, che oggi si trova in Nazionale.

LUIS HENRIQUE FA IL SUO PRIMO ALLENAMENTO – Ad un giorno dalla partenza verso gli Stati Uniti, Andrea Paventi di Sky Sport ha aggiornato sul giocatore brasiliano, annunciato pochi giorni fa. Il brasiliano si è allenato per la prima volta con l’Inter di Chivu. Poi lo stesso Paventi ha parlato dell’indirizzo della società e del previsto riscatto di Nicola Zalewski: «Domani mattina la partenza per Los Angeles. Il primo nome era Martusciello, era venuto fuori quello di Samuel. Vedremo se sull’aereo di domani mattina salirà anche il vice o se bisogna aspettare un po’. Luis Henrique si è allenato per la prima volta con l’Inter. Verranno aggregati in rosa diversi giovani, che partiranno per il Mondiale per Club. Ci sono elementi che possono far comodo come Pio Esposito, che partirà con Sebastiano, nonostante il problema fisico. L’indirizzo della società è quello di ringiovanire la rosa: Sucic sta incantando in Croazia. Poi si parla di Mosquera, Leoni, Bonny. Ci sarà anche il riscatto di Nicola Zalewski». Il polacco ha bene durante i suoi primi sei mesi in nerazzurro e settimana scorsa, noi di Inter-News.it aveva raccolto importanti informazioni sul suo riscatto.