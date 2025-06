Luis Henrique presto ufficiale all’Inter: data e ora delle visite mediche

Luis Henrique atterra a Milano e si prepara a quella che sarà la sua prima giornata da (quasi) giocatore dell’Inter. Un’operazione definita in ogni dettaglio, che porterà il calciatore direttamente agli ordini di Simone Inzaghi, pronto a inserirlo tra i convocati per la spedizione negli Stati Uniti. C’è data e ora delle visite mediche.

NUOVO RINFORZO – Il giocatore arriva dall’Olympique Marsiglia per una cifra complessiva di circa 23 milioni di euro più 2 milioni di bonus, legati in particolare al cammino dell’Inter in Champions League. Un investimento importante, ma considerato strategico dalla dirigenza, che punta su un profilo giovane, talentuoso e già con esperienza europea alle spalle. Qualità, corsa e duttilità tattica ne fanno un rinforzo prezioso per l’Inter, che potrà contare su di lui già a partire dalla prima sfida del Mondiale per Club, contro il Monterrey il prossimo 18 giugno.

Luis Henrique, già programmate le visite mediche

PRIMA DELL’UFFICIALITÀ – L’esterno brasiliano è atterrato oggi a Malpensa e domani mattina sosterrà le visite mediche al CONI alle 8:30, primo passo formale verso la firma con i nerazzurri. Inzaghi avrà quindi una nuova freccia sulla fascia, utilizzabile sia in un 3-5-2 come quinto di centrocampo, sia come attaccante largo in eventuali variazioni di modulo. La sua ufficialità è attesa subito dopo le visite mediche, con la firma sul contratto che lo legherà al club fino al 2030.