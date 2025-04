Luis Henrique-Inter, sì del giocatore in mano! Fase calda: un segnale

Il nome di Luis Henrique in ottica Inter si fa sempre più insistente e deciso. Il club ha in mano il sì del ragazzo e c’è un ulteriore segnale.

PRESSING FORTISSIMO – Tutto porta a Luis Henrique. L’Inter viaggia forte sulla pista che porta all’esterno brasiliano del Marsiglia. A ribadirlo anche l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini a Tmw. Questo il suo punto sulla situazione: «L’Inter sta premendo forte per arrivare a Luis Henrique del Marsiglia. Il club nerazzurro in questi ultimi giorni si è mosso con particolare decisione per superare una concorrenza davvero agguerrita. L’esterno brasiliano infatti è entrato nel mirino di molti club stranieri come il Bayern Monaco, il Leverkusen, il Newcastle e il Nottingham Forest. La richiesta della società francese è tra i 30 e i 35 milioni di euro. L’Inter però non intende superare i 25 milioni ma ha già in mano il sì del giocatore. I contatti vanno avanti da tempo ma ora siamo entrati nella fase calda della trattativa. La presenza mercoledì sera a San Siro di Benatia (direttore sportivo del Marsiglia) in occasione del derby di Coppa Italia è un ulteriore segnale». L’obiettivo dell’Inter è quello di chiudere l’affare a maggio per poi dare l’ufficialità direttamente il 1° giugno, quando aprirà la prima mini finestra di calciomercato per tutte quelle squadre che parteciperanno al Mondiale per Club. Dopo Petar Sucic (ieri in campo con la Dinamo Zagabria), l’Inter vuole regalare a Simone Inzaghi un altro colpo prima della trasferta negli States.