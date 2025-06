Luis Henrique: «All’Inter realizzo un sogno! Non ho parlato con nessuno»

Incalzato dai giornalisti presenti fuori l’aeroporto, Luis Henrique si appresta a vivere i primi giorni da nuovo rinforzo dell’Inter.

SOGNO – Dopo mezz’oretta di attesa, dagli arrivi dell’aeroporto di Milano Malpensa è uscito Luis Henrique. Il centrocampista brasiliano inizierà ad allenarsi con il gruppo nerazzurro prima di partire insieme alla squadra per gli Stati Uniti dove prenderà parte al Mondiale per Club. Il centrocampista brasiliano, sbarcato nel pomeriggio, ha parlato così i giornalisti presenti in aeroporto: «Chiaro che realizzo un sogno. Allenatore? Ne parleremo dopo, non conoscevo Milano. De Zerbi certo che mi ha fatto l’in bocca al lupi».