Luis Henrique: «Inter fans, sono felice e motivato di iniziare»

Luis Henrique ha parlato brevemente dopo l’annuncio ufficiale dell’Inter. L’esterno brasiliano sarà un rinforzo per Cristian Chivu, insieme al centrocampista croato Petar Sucic. Il saluto a tutti i tifosi nerazzurri.

MOTIVATO E FELICE – L’Inter ha ufficializzato l’arrivo del brasiliano Luis Henrique dal Marsiglia per 23 milioni di euro più bonus. Dopo l’annuncio sul sito ufficiale del club, lo stesso esterno brasiliano ha inviato tramite i social nerazzurri un saluto a tutti i tifosi interisti. Ecco le sue parole: «Ciao Inter Fans, sono molto felice di stare qui e sono molto motivato di iniziare. Cominciamo questa avventura». Presto arriverà anche la prima intervista completa del ragazzo ex Marsiglia. Luis Henrique è un esterno brasiliano di 23 anni, classe 2001, che arriva dopo un’ottima stagione in Ligue 1, conclusasi con il secondo posto e la qualificazione in Champions League. Il suo rendimento è stato di: nove gol e dieci assist in 35 partite complessive. Sulla carta arriva come vice Denzel Dumfries, ma con Cristian Chivu potrebbe dare ulteriori soluzioni tattiche. L’Inter lo testerà sin da subito al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Infatti, il brasiliano, così come Petar Sucic, sarà alla grande prima kermesse internazionale. L’esordio della Beneamata avverrà il prossimo 18 giugno contro il Monterrey.