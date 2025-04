Luis Henrique-Inter, l’Equipe non ha dubbi: ‘Più delude più è voluto’

Non è ormai un mistero che l’Inter abbia messo gli occhi su Luis Henrique. La stessa Equipe ha rotto gli indugi sull’esterno brasiliano.

VOLONTÀ – L’Inter ha fretta di chiudere Luis Henrique e anche il brasiliano, vedendo le ultime prestazioni, non vede l’ora di lasciare Marsiglia. I nerazzurri, infatti, hanno messo nel proprio mirino il giocatore di Roberto De Zerbi. Dopo un girone di andata più che brillante, con sette gol e sei assist in Ligue 1, dal 2025 il suo rendimento si è abbassato, tanto da aver siglato solamente un gol e un assist nel nuovo anno, rispettivamente lo scorso 2 febbraio e il 29 marzo. Come già riportato qualche giorno, tra l’Inter e il calciatore brasiliano, 23 anni, l’accordo è già stato trovati. Manca adesso quello con il Marsiglia. Le due squadre, riferisce l’Equipe, hanno fretta di chiudere. Da un lato, l’Inter lo vorrebbe portare al Mondiale per Club che inizierà il 14 giugno; dall’altro, il Marsiglia ha l’intenzione di fare una cessione entro il 30 giugno per sistemare i conti.

L’Inter ha fretta di chiudere Luis Henrique, che intriga altri club

SI TITOLA – Intanto, sempre dalla Francia e sempre dall’Equipe titolano: “Più Luis Henrique delude e più l’interesse nei suoi confronti cresce“. L’Inter, comunque, ha fretta di chiudere anche perché la concorrenza non manca. Oltre al Bayern Monaco, il ragazzo piace pure in Inghilterra, tant’è che sia Newcastle che Nottingham Forest avrebbero messo gli occhi sul giocatore.