Luis Henrique-Inter, ci siamo: prima stretta di mano col Marsiglia!

Importanti novità sul fronte Luis Henrique: l’Inter ottiene una risposta positiva dal Marsiglia. Ecco cosa manca all’arrivo a Milano dell’esterno brasiliano.

NOVITÀ – Mentre la squadra di Simone Inzaghi si prepara all’appuntamento più importante della stagione, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare dietro le quinte sul fronte mercato. In particolare, il club milanese da settimane sta mantenendo contatti serrati con Luis Henrique, l’esterno brasiliano classe 2001 del Marsiglia. Proprio sull’innesto sul quale punta l’Inter arrivano importanti novità, riportate dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Luis Henrique sempre più vicino all’Inter: l’ultimo passo col Marsiglia

STRETTA DI MANO – Luis Henrique e l’Inter, com’è noto, sono arrivati a un’intesa sul contratto già da diverse settimane. Mancava, però, il sì del Marsiglia che ne detiene il cartellino. Stando alle novità emerse pochi minuti fa, Giuseppe Marotta è adesso riuscito ad ottenere anche l’approvazione del presidente della squadra francese, Pablo Longoria. Tra i due club si è giunti, quindi, ad un accordo verbale in essere, che prevede una cifra di 25 milioni di euro. L’Inter prevede un contratto di cinque anni per il calciatore brasiliano, che si unirebbe al team di Inzaghi in tempo per disputare il Mondiale per Club. Adesso mancano gli ultimi dettagli da limare, tra cui la definizione delle condizioni di pagamento.