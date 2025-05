Luis Henrique, che colpo! Le cifre e la durata dell’operazione – TS

Decisiva la volontà del giocatore: rifiutate offerte da mezza Europa. Il brasiliano è pronto per il 3-5-2 di Inzaghi. Luis Henrique è il primo colpo dell’estate dell’Inter come scritto da Tuttosport.

OPERAZIONE – Dopo Petar Sucic, l’Inter piazza il secondo colpo di mercato: arriva Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia. La trattativa si è chiusa ieri mattina, con un accordo da 25 milioni (22 di parte fissa più 3 di bonus). Il brasiliano classe 2001 firmerà un contratto fino al 2030 da 2,2 milioni a stagione, destinati a salire. Tutto è nato due settimane fa al Foro Italico, dove il ds Piero Ausilio ha accelerato per il giocatore proprio durante gli Internazionali di tennis. Decisiva la volontà di Henrique, che da tempo aveva scelto l’Inter, rifiutando le offerte di Bayern, Juventus, Newcastle e Nottingham Forest, anche a fronte di proposte più ricche.

Luis Henrique, colpo che si adatta alle esigenze dell’Inter

NUMERI – Il Marsiglia, alla ricerca di una plusvalenza per sistemare i conti, ha accettato l’offerta nerazzurra. Henrique, protagonista di una stagione da 7 gol e 8 assist in Ligue 1 (più 2+2 in Coppa di Francia), è esploso grazie al lavoro di Roberto De Zerbi, che lo ha trasformato da ala pura in mezzala o esterno a tutta fascia. Un profilo perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi, ma capace di adattarsi anche a moduli diversi. L’annuncio ufficiale arriverà a inizio giugno, con l’apertura del mercato.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira