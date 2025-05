Luis Enrique: «C’è una chiave per affrontare l’Inter. Pressione intorno al PSG!»

Grande attesa per PSG-Inter. Alla vigilia della finale di Champions League l’allenatore parigino racconta le sue sensazioni e quelle della sua squadra.

SENSAZIONI – Luis Enrique viene intercettato da Sky Sport al termine della rifinitura all’Allianz Arena di Monaco. Alla vigilia di PSG-Inter l’allenatore dei parigini dichiara: «Entrando qui ho sentito che siamo molto fortunati di poter disputare la partita migliore che possa giocare una squadra, contro un’altra grande squadra. Credo che sia un momento da godere. È un po’ diverso affrontare una squadra come l’Inter, con due attaccanti puri come Lautaro Martinez e Marcus Thuram».

LA CHIAVE – Luis Enrique spiega: «Il nostro obiettivo è preparare la partita nel modo migliore per portarla dove noi crediamo di essere più forti. Per questo dobbiamo avere il pallone, non c’è altra possibilità di giocare la nostra partita. Se noi abbiamo il pallone, loro sono una squadra che sa anche pressare molto bene. Noi abbiamo preparato tutte le possibilità per cercare di frenare anche un’Inter di livello. Noi avremo la nostra possibilità, loro la loro ma credo che adattarci a quello che chiede la partita sarà la chiave».

Le parole di Luis Enrique alla vigilia di PSG-Inter

OBIETTIVO – Luis Enrique continua: «Ricordo la mia presentazione in cui dissi che l’obiettivo era vincere trofei importanti e il trofeo che manca al PSG è la Champions League. Questo significa che c’è pressione perché ci sono tante aspettative intorno alla squadra. Ma io arrivo con la tranquillità e la consapevolezza. Credo che la cosa importante sarà continuare a giocare, anche in finale, nello stesso modo che ci ha portato fino a qua».

CRITICHE – Luis Enrique prosegue: «Donnarumma criticato? Quando uno è al livello più alto deve sapere che sarà criticato molto di più, ma viene anche elogiato. Gigio lo sa, è un giocatore molto esperto. Siamo molto contenti di lui e di tutti i giocatori della rosa. Quest’anno siamo riusciti a dare un’ulteriore svolta».

GIOVINEZZA – Luis Enrique conclude: «I miei giocatori sono giovani però sono anche esperti, hanno fatto tante partite anche ad eliminazione diretta. L’esperienza si prende giocando, più partite fai più esperienza acquisisci. Non ho mai avuto paura di schierare giocatori giovani, credo che questa sia una mia caratteristica da allenatore. Mi piace che debba giocare quello che è più in forma».