Ludogorets-Inter: grande attesa in Bulgaria, Conte lancia Eriksen...

Ludogorets-Inter: grande attesa in Bulgaria, Conte lancia Eriksen – Sky

Condividi questo articolo

Ludogorets-Inter di questa sera, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, è una gara particolarmente attesa in Bulgaria ma anche dai tifosi dell’Inter che sperano di vedere il lancio definitivo di Christian Eriksen. Il punto di Matteo Barzaghi per Sky Sport

GRANDE ATTESA – L’Inter ha scatenato un discreto entusiasmo in Bulgaria: «C’è molta attesa, quando arriva una squadra come l’Inter è l’evento dell’anno e si scatena l’entusiasmo. Le condizioni climatiche non saranno delle migliori, ci saranno circa 11.000 spettatori di cui 600 dell’Inter. L’Inter cercherà delle risposte dopo la sconfitta con la Lazio anche con delle prove tattiche. Siamo curiosi di vedere i cambiamenti e di vedere l’uomo che attira tutti i discorsi, anche se Conte dice che se ne parla troppo, Christian Eriksen. Sarà compito di Conte trovargli la dimensione migliore visto che è arrivato appena 20 giorni fa».