Ludogorets-Inter, Conte a due facce. Eriksen sul trono: le pagelle – GdS

In Ludogorets-Inter, la squadra allenata da Antonio Conte cambia faccia nel secondo tempo dopo l’andamento lento del primo. Anche Christian Eriksen cambia di conseguenza, si libera sulla trequarti e trova la prima gioia in nerazzurro. Di seguito le pagelle secondo la “Gazzetta dello Sport”.

LE PAGELLE – La Gazzetta dello Sport premia subito lo sforzo di Antonio Conte per non essersi incaponito e aver cambiato l’Inter nel secondo tempo di Razgrad. Un 6,5 per il tecnico nerazzurro che cambia faccia e trova nuove soluzioni tattiche, mette Christian Eriksen a suo agio e dimostra che la duttilità è un valore che gli appartiene. Proprio il danese è il migliore in campo (7,5): trova il gol (con il destro) e prende anche una traversa (con il sinistro) in stile derby. Romelu Lukaku (7) entra e segna, fa a spallate con la difesa del Ludogorets ed freddo nel momento del rigore. Bene Victor Moses sulla fascia destra (7), è la principale fonte di gioco della squadra e le occasioni nascono tutte da lui. Male il collega dalla fascia opposta: Biraghi (5) spreca due occasioni fotocopia, create proprio dal nigeriano che gli mette a disposizione due cross da mettere rete. Stesso Lautaro Martinez visto contro la Lazio (5), senza la ferocia del predatore. Bene il suo “alter ego” Alexis Sanchez, che sfiora il gol di tacco (6,5). Bene tutta la difesa (6,5): Andrea Ranocchia senza eccessi, si fa valere in difesa. Danilo D’Ambrosio fa uso della solita reattività. Diego Godin vince ben 17 contrasti con il suo diretto avversario e gli fa capire chi comanda. Serata tranquilla invece per Daniele Padelli (s.v.), che per la prima volta non subisce gol anzi, non subisce proprio tiri.