Ludogorets-Inter, 0-0 dopo i primi 45′. Niente ritorno per Lautaro Martinez

Condividi questo articolo

Termina il primo tempo di Ludogorets-Inter, sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Primo tempo di Ludogorets-Inter avaro di emozioni fino al 23′, quando Lautaro Martinez entra in ritardo in scivolata e viene ammonito: cartellino giallo che gli costerà la partita di ritorno, dal momento che era diffidato. Al 25′ nerazzurri pericolosi dalla destra con Moses che manda a vuoto Nedyalkov con una bella finta, cross sul secondo palo a trovare il tiro al volo di Cristiano Biraghi, ma è bravissimo Iliev a negare la rete dello 0-1 con un gran bell’intervento. Si fa vedere anche Eriksen al 29′ con Alexis Sanchez che lo pesca a centro area con un bel cross, il danese stoppa di petto, ma è bravo Iliev con una tempestiva uscita a impedirgli di battere a rete. Al 43′ primo cartellino giallo anche per il Ludogorets: ammonito Grigore per un’entrata in ritardo su Moses. Termina senza minuti di recupero il primo tempo della sfida, con ben poco però da raccontare se non il giallo al numero 10 nerazzurro, che salterà la gara di ritorno.

LUDOGORETS 0 – 0 INTER

MARCATORI //

LUDOGORETS (4-3-3): 23 Iliev; 4 Cicinho, 5 Terziev, 21 Grigore, 3 Nedyalkov; 18 Dyakov (C), 12 Anicet Abel, 95 Cauly; 84 Marcelinho, 10 Swierczok, 88 Wanderson.

A disposizione: 27 Stoyanov; 6 Tawatha, 22 Ikoko, 30 Moti; 8 Biton, 25 Badji; 13 Tchibota.

Allenatore: P. Vrba

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 2 Godin, 13 Ranocchia (C), 33 D’Ambrosio; 11 Moses, 8 Vecino, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 34 Biraghi; 7 Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 35 Stankovic; 6 de Vrij, 31 Pirola; 23 Barella, 15 Young, 87 Candreva; 9 Lukaku.

Allenatore: A. Conte

Note: ; Ammoniti: Lautaro Martinez (I) al 23′, Grigore (L) al 43′; Sostituzioni: ; Recupero: //