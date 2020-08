Lopetegui: “Inter squadra di livello altissimo. Il lavoro di Conte…”

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato in vista della finale di Europa League in programma venerdì sera a Colonia. Il tecnico spagnolo ha esaltato l’Inter guidata da Antonio Conte

AVVERSARI – Lopetegui ha parlato ai microfoni di SFC Radio: «L’Inter ci costringerà a giocare una partita straordinaria. È una rivale di grande livello, una squadra fatta per giocare in Champions League che è arrivata a un punto dalla Juventus in Serie A e ha giocatori magnifici e un allenatore esperto. Siamo consapevoli del rivale che andremo ad affrontare e dobbiamo prepararci bene. La squadra ha un modo di giocare molto definito come tutte le squadre Conte. Non è facile per giocatori di così alto livello prestarsi a giocare in un modo collettivo così peculiare. Hanno tanti giocatori di grande talento, il che ci costringerà a fare una partita straordinaria».

SIVIGLIA – Chiusura su come sta la sua squadra: «Ogni giorno che passa stiamo meglio. Mentalmente la squadra arrive bene, emozionata, con voglia, ambizione di giocare una partita molto importante. La squadra ha svolto un ottimo lavoro fisico, che ci ha fatto finire il campionato così come l’abbiamo concluso».