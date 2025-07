Lookman, un’unica volontà. Offerta Inter pronta e una cessione esclusa!

Giungono novità sul tema di mercato più caldo della giornata: la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Ecco gli ultimi aggiornamenti lanciati da una fonte vicina all’ambiente nerazzurro.

NUOVA PISTA – Bolle qualcosa nel pentolone di mercato dell’Inter. Gli insaider questa mattina hanno portato alla luce il forte interesse, e i contatti già in corso, tra l’Atalanta e la dirigenza nerazzurra per l’operazione che porta il nome di Ademola Lookman. Col trascorrere delle ore l’attaccante anglo-nigeriano sembra davvero il pre scelto del club interista per andare a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, dopo l’arrivo nelle scorse settimane di Ange-Yaon Bonny. In molti pensano che il trasferimento del calciatore di proprietà bergamasca possa comportare la cessione di uno dei big del pacchetto offensivo. A scacciare quest’ipotesi ci pensa un giornalista molto vicino all’ambiente nerazzurro che, inoltre, fornisce ulteriori dettagli sulla pista Lookman.

Lookman non comporta cessioni: il piano dell’Inter e la volontà dell’attaccante dell’Atalanta

LE TRE INFO – A raccontare nuovi dettagli sull’affare Lookman è il giornalista Fabrizio Biasin. Attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo X spiega: «A prescindere dall’interesse per Lookman (il giocatore vuole solo l’Inter, l’Inter prepara la prima offerta per l’Atalanta), il club non contempla l’uscita di Thuram». Tre le informazioni importante lanciate dal giornalista nerazzurro: l’unico desiderio attuale del giocatore è approdare all’Inter, che sta preparando un’offerta da presentare al tavolo dell’Atalanta, senza per questo doversi privare di un nome importante come quello di Marcus Thuram.