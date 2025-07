Lookman, svolta imminente? Domani incontro e rilancio! L’ipotesi – CdS

Domani incontro in Lega tra Beppe Marotta e Percassi Jr. L’Inter dovrebbe presentare ufficialmente il suo rilancio per Lookman all’Atalanta. Il nigeriano vuole solo il nerazzurro di Milano.

SVOLTA – Tutto fa pensare che questa potrebbe diventare la settimana di Ademola Lookman all’Inter. Come conferma anche il Corriere dello Sport, domani ci sarà un altro incontro tra l’Inter e l’Atalanta. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta e l’AD della Dea Luca Percassi si vedranno in Via Rosellini, per l’appuntamento in Lega Serie A. Sarà occasione per riparlare dell’attaccante nigeriano, con l’Inter che presenterà la sua nuova offerta ufficiale da 45 milioni di euro. Non si tratterà più di un prestito con obbligo di riscatto, bensì di un titolo definitivo. Cristian Chivu lo aspetta: il rumeno sa che un giocatore come lui potrebbe far fare il salto di qualità alla sua squadra e gli permetterebbe poter passare concretamente dal 3-5-2 al 3-4-1-2. A proposito di Chivu e Marotta, oggi i due presenteranno la nuova stagione 2025-26 (vedi articolo).

Lookman e l’offerta che l’Inter farà recapitare all’Atalanta

IPOTESI – Sempre secondo il Corriere dello Sport, sarebbe sbagliato però dare per scontato che l’Atalanta lasci subito andare Lookman, accettando la nuova proposta interista. Tuttavia, davanti alla mossa di viale Liberazione, le resistenze della società bergamasca potrebbero ammorbidirsi e, sistemando qualche altro dettaglio, la fumata bianca non dovrebbe essere più così lontana.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno