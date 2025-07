Lookman, stallo tra Inter e Atalanta: in ballo altri due incastri di mercato!

Ademola Lookman è il primo obiettivo di mercato dell’Inter, che attualmente è in una fase di stallo con l’Atalanta. Entrano in gioco, però, anche altri incastri di mercato.

IL PUNTO – Negli ultimi giorni impazza il nome di Ademola Lookman per il mercato dell’Inter. I contatti con l’Atalanta sono già in corso, con l’offerta formale ricevuta proprio di recente. Il club bergamasco, però, detta le sue condizioni e non sembra voler scendere a compromessi. Luca Marchetti aiuta a capire come si sta evolvendo la situazione nelle ultime ore: «I procuratori di Lookman si dicono forti di una promessa fatta dall’Atalanta nei confronti del giocatore che risale a un anno fa, quando c’era stato l’interessamento per lui del PSG. La scorsa estate l’attaccante non era andato via, con anche delle settimane turbolente. Dunque, è stata prospettata all’Inter la possibilità di andare a prendere Lookman a 40 milioni di euro».

Lookman-Inter, a che punto con l’Atalanta? Sullo sfondo vari incastri di mercato!

LE ULTIME – Luca Marchetti prosegue aggiornando sullo stato attuale della trattative: «Il club nerazzurro ha presentato un’offerta all’Atalanta per quella cifra, per un prestito con obbligo di riscatto. Offerta che, per l’Inter, in questo momento non è modificabile. I bergamaschi non sono soddisfatti della proposta, perché la valutazione è molto più alta: tra i 50 e i 60 milioni di euro. Anche la formula non va bene. Oggi non ci sono stati degli sviluppi tra le due società e bisognerà capire quale sarà la volontà finale del giocatore, che in questi giorni potrebbe confrontarsi con l’Atalanta».

LE ALTERNATIVE – Sugli altri incastri di mercato, invece, Luca Marchetti spiega: «Non c’è soltanto l’Inter, ma c’è anche l’Atletico Madrid che ha puntato Lookman come attaccante esterno. Così si intrecciano i destini di diverse società, anche quello della Juventus. Il bianconero Nico Gonzalez, infatti, è tra gli obiettivi dei nerazzurri, ma anche degli spagnoli. Le condizioni d’uscita dell’argentino sono intorno ai 20-25 milioni di euro. Ma i destini di Inter e Juventus si intrecciano anche per Sancho. I bianconeri hanno già avviato una fase di dialogo col Manchester United, ma l’attaccante è anche una delle alternative degli interisti qualora non dovessero arrivare Lookman».