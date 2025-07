Lookman, Romano conferma: «Rilancio Inter, l’Atalanta vuole di più»

Romano conferma il rilancio dell’Inter e allo stesso tempo anche la mancata fumata bianca con l’Atalanta per Ademola Lookman.

ROMANO SU LOOKMAN – Dopo l’aggiornamento arrivato da Ivan Zazzaroni, anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano conferma la mancata fumata bianca tra Inter e Atalanta. Il rilancio dei meneghini al momento non sta bastando, perché la Dea insiste per un compenso più alto: «L’Inter ha presentato oggi una nuova offerta all’Atalanta per Ademola Lookman. Offerta del valore di € 40 milioni più € 5 milioni di componenti aggiuntivi. L’Atalanta insiste per un compenso più alto, al momento non c’è ancora un accordo tra i due club».