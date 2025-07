Lookman quanto dovrebbe prendere all’Inter? Cifre e dettagli – Sky

Lookman obiettivo prioritario per l’Inter, che vuole acquistarlo dall’Atalanta il prima possibile senza perdere troppo tempo (vedi articolo). Trovato l’accordo sull’ingaggio: svelate la cifre da Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

CONTRATTO – Avanti tutta per Ademola Lookman, anche se l’Inter non vuole farsi trovare impreparata nel caso di muro troppo difficile da valicare dell’Atalanta (vedi articolo). Il nigeriano, come confermato anche dal DS Piero Ausilio, è comunque il principale obiettivo dei nerazzurri per l’attacco. Nell’ultima giornata appena trascorsa, la Beneamata ha trovato l’accordo con gli agenti del ragazzo classe 1997. L’attaccante firmerebbe un contratto da quattro milioni di euro all’anno, non ancora svelata la tempistica del contratto. Insomma, l’Inter sta facendo sul serio: Ademola è un obiettivo importantissimo. E nel caso in cui la Beneamata riuscisse a prendere il giocatore, allora Cristian Chivu potrebbe avere a disposizione un parco di attaccanti di tutto rispetto, composto dai vari Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, Ange-Yoan Bonny e appunto eventualmente da Lookman.

Lookman e il suo ingaggio all’Inter! Pedina inedita

AGGIUNTA CHE MANCAVA – Tra le (poche) recriminazioni rivolte al quadriennio di Simone Inzaghi a Milano, una svetta su tutte. Nella sua Inter non c’era nessun giocatore che saltasse l’uomo. Inzaghi preferiva creare superiorità con la costruzione e il dinamismo posizionale dei suoi uomini, piuttosto che con il dribbling puro. E invece Lookman è un vero e proprio specialista di questo fondamentale tecnico. Anche in questo caso, i numeri ci vengono in soccorso.