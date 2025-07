Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS

E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita. Chivu lo vuole. Secondo il Corriere dello Sport, ci sono anche tre alternative.

OBIETTIVO – Ademola Lookman diventa l’obiettivo numero uno in attacco per l’Inter. L’attaccante nigeriano è in uscita dall’Atalanta, che per cederlo chiede circa 50 milioni di euro. Ademola è stimatissimo dalle parti di Viale della Liberazione e soprattutto da Cristian Chivu. Difatti, si tratta di un giocatore che potrebbe dare diverse soluzioni tattiche all’Inter, in quanto può giocare sia da seconda punta accanto ad un altro attaccante, sia sulla trequarti che sull’esterno, permettendo a Chivu di svariare dal 3-5-2 al 3-4-1-2 fino anche al 3-4-3. Se Ederson è il vero incedibile per l’Atalanta, Lookman invece è colui destinato a finanziare nuove operazioni di mercato.

L’Inter guarda a Lookman, ma sulla lista pure altri tre nomi

ALTERNATIVE – L’Inter segue attentamente la questione Lookman, ma guarda anche ad altre alternative. La lista dei nerazzurri è praticamente la seguente: al primo posto c’è proprio il nigeriano della Dea, poi segue Lois Openda del Lipsia, al terzo gradino il marocchino Ben Seghir del Monaco e infine al quarto Christopher Nkunku del Chelsea. Sarà importante ovviamente riuscire a cedere Mehdi Taremi in attacco per liberare spazio: Fulham e Nottingham Forest sulle sue tracce.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia