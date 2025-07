Lookman, pressing degli agenti e lui forza per arrivare all’Inter – SM

Lookman e il suo entourage stanno spingendo per favorire il trasferimento dell’attaccante nigeriano dall’Atalanta all’Inter. Si tratta di giorni veramente importanti e decisivi. A fine settimana, inizierà anche il raduno ufficiale dei vicecampioni d’Europa.

PRESSING E FORZATURA – Possono essere ore e giorni decisivi sul fronte Ademola Lookman. Il nigeriano pressa per andare a Milano e diventare un nuovo attaccante della formazione di Cristian Chivu. Dal canto suo, anche gli agenti stanno pressando insistentemente l’Atalanta per confermare la promessa strappata un anno fa. Ecco le ultime raccontate da Claudio Raimondi, ospite negli studi di Sport Mediaset: «Gli agenti del giocatore sono in fortissimo pressing sull’Atalanta per far sì che la cifra di cessione sia da 40 milioni di euro. L’Inter può mettere qualcosina, ma non vuole andare per le lunghe: si deciderà in questi sette giorni. Lookman sta forzando per raggiungere l’Inter, non vuole altri club. Il Napoli lo aveva sondato in passato, ma il club meneghino è in vantaggio». Questa sarà la settimana che porterà al raduno dell’Inter. Mercoledì ci sarà il pre-raduno con l’arrivo ad Appiano Gentile di coloro che non hanno giocato al Mondiale per Club, mentre sabato 26 è previsto il primo giorno di raduno ufficiale. Ci sarà anche una conferenza stampa.