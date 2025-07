Lookman, offerta dell’Inter inamovibile! E c’è piano B… Condiviso – Sky

Arrivano aggiornamenti su Lookman-Inter. L’attaccante nigeriano piace tantissimo alla dirigenza nerazzurra, ma bisogna fare i conti con l’Atalanta. Occhio al piano B. Le ultime.

PRIMA E ULTIMA OFFERTA – Non solo Alfredo Pedullà, ma anche Gianluca Di Marzio, in collegamento da Reggio Calabria per Sky Sport 24, esprime le ultime su Ademola Lookman: «La novità di oggi è l’offerta ufficiale formulata dall’Inter preannunciata ieri: 40 milioni di euro, quella messa in preventivo. La formula è un prestito con obbligo di riscatto, dalla società interista filtra che non verranno fatti rilanci e che questa è la prima e l’ultima offerta. La dirigenza punta sulla volontà del giocatore e sul fatto che gli agenti hanno fatto sapere che quella è la cifra d’uscita». Allo stesso tempo, i nerazzurri di Milano si mantengono un piano B al giocatore nigeriano: Nico Gonzalez della Juventus.

Lookman, l’Inter insiste ma anche un piano alternativo

PIANO B – Lo stesso Di Marzio ha poi fornito il piano alternativo dell’Inter a Lookman: «Si è fatto il nome di Nico Gonzalez, che per l’Inter è una soluzione diversa ed è in uscita dalla Juventus per condizioni differenti dai 40 milioni per non dire dimezzate o quasi. L’argentino potrebbe diventare anche un obiettivo dell’Atalanta nel caso Lookman vada a Milano».