Lookman, Oaktree ferma! I prossimi movimenti da seguire

L’Atalanta si aspetta il rialzo dell’Inter. Allo stesso tempo il club milanese aspetta l’ok della proprietà che ancora, secondo il Corriere dello Sport, non è ancora arrivato.

RIALZO – Continua a tenere banco in casa Inter la questione legata ad Ademola Lookman. Il centrocampista nigeriano dell’Atalanta è ormai da tempo l’obiettivo dichiarato del mercato dei nerazzurri. I meneghini, qualche giorno fa, hanno offerto i quaranta milioni di euro richiesti dagli agenti, con l’Atalanta che ha bloccato tutto chiedendo un ritocco fino a dieci milioni di euro. Nella giornata di oggi poi, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, attraverso un suo post, ha dato la sua lettura sulla trattativa tra Inter e Atalanta: «L’Inter ritoccherà l’offerta per Lookman non appena Oaktree autorizzerà il… rilancio. Non l’ha ancora fatto».