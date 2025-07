Lookman, il Napoli ‘provoca’ l’Inter: inserimento e offerta – CdS

Il Napoli si inserisce alla corsa per Ademola Lookman, come riporta l’edizione mattutina del Corriere dello Sport. Presentata un’offerta al giocatore, più rispetto a quella recapitata dall’Inter.

IRRUZIONE – Dopo l’accesa lotta per la vittoria finale dello scudetto 2024-25, occhio alla battaglia di mercato per Ademola Lookman. Come riferisce il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno fatto recapitare agli agenti del giocatore un’offerta migliore rispetto a quella presentata dall’Inter. Dunque, si tratta di una vera e propria irruzione. Il Napoli fa il terzo incomodo e si inserisce nella trattativa tra la Beneamata e l’Atalanta. La società partenopea, scrive il quotidiano romano, ha presentato una proposta da 5 milioni di euro l’anno, con i benefici del Decreto Crescita. Se il giocatore dice di sì, allora inizierebbe la trattativa con la Dea. La valutazione che fanno da Bergamo rimane di 50 milioni di euro.

Il Napoli si inserisce alla corsa per Lookman: l’Inter tratta con l’Atalanta

COME INTERPRETARLO – L’Inter aveva già raggiunto un accordo col giocatore sulla base di un contratto da quattro milioni di euro. Da capire se questa irruzione del Napoli sia una mossa provocatoria da interpretare come un’azione di disturbo o se la società partenopea vorrà veramente agire per prendere Lookman. Dal canto suo, l’Inter ad oggi è in vantaggio e anche lo stesso giocatore ha dato parola ai nerazzurri.

