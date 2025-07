Lookman, martedì incontro Inter-Atalanta: la nuova offerta! – Sky

Per martedì è fissato un nuovo incontro tra Inter e Atalanta per sbrogliare il fronte Ademola Lookman. Ecco a quanto potrebbe rialzare la Beneamata la sua offerta per convincere la Dea una volta per tutte.

48 ORE MOLTO IMPORTANTI – La settimana in arrivo potrebbe diventare caldissima sul fronte Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano spinge per venire a Milano, ma prima bisognerà convincere la Dea. Da Sky Sport confermano quanto già raccontato nella giornata odierna, ossia che martedì potrebbe esserci un nuovo incontro tra l’Inter e l’Atalanta. Ecco le ultime raccontate da Davide Abrescia: «Martedì potrebbero esserci nuovi contatti tra Inter e Atalanta, quando ci sarà pure la riunione di Lega. L’Inter potrebbe formulare una nuova offerta da 45 milioni e potrebbe anche essere quella non giusta, perché l’Atalanta ne vuole 50. Ma occhio che il club interista potrebbe forzare la mano anche col giocatore per far sì che la Dea cali un po’ il prezzo e accetti la nuova proposta». Per i colori interisti sarà una settimana non banale. Domani, Marotta e Chivu presenteranno la nuova stagione ad Appiano Gentile (leggi tutte le info), mentre giovedì scadrà la clausola di Denzel Dumfries (vedi approfondimento) e domenica 3 agosto è in programma la prima uscita contro l’Inter U23.