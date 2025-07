Lookman-Inter, la strada è tracciata. Il gap con l’Atalanta? Filtra fiducia! – CdS

L’obiettivo di mercato dell’Inter si fa sempre più concreto: Ademola Lookman può arrivare. La posizione dell’Atalanta non preoccupa: ecco perché filtra fiducia.

TUTTE LE PARTI – Tutte le strade portano ad Ademola Lookman. O, almeno, così sembrerebbe analizzando dettagliatamente il quadro di mercato e la posizione dei tre protagonisti della vicenda: Inter, Atalanta e il calciatore anglo-nigeriano. A raccontarlo nel dettaglio è il Corriere dello Sport, che mette in evidenza la volontà chiara del club nerazzurro e del suo allenatore, senza dimenticare Oaktree. La proprietà, infatti, ha dato il suo benestare per l’operazione, nonostante si tratti di un calciatore neanche giovanissimo (compirà 28 anni il 29 ottobre). Cristian Chivu ha messo nel mirino proprio l’attaccante dell’Atalanta e in Viale della Liberazioni sono pronti a spingersi, attualmente, a un’offerta di 40 milioni di euro per riuscire ad ottenerlo. Senza, per altro, dover decidere di privarsi di altri giocatori importanti con cui fare cassa.

Inter, Lookman nel mirino: la posizione dell’Atalanta e il gap colmabile

LE SENSAZIONI – Lookman, dal canto suo, vuole fortemente la cessione, che l’anno scorso gli era stata negata dall’Atalanta. E vuole, soprattutto, proprio l’Inter. Se, quindi, il club bergamasco ha intenzione di incatenare Ederson, lo stesso non potrà fare con l’attaccante. L’unico ostacolo che la proprietà Percassi può alzare è quello del prezzo. La valutazioni del cartellino del calciatore anglo-nigeriano, infatti, è di 50 milioni di euro. Attualmente, dunque, esiste un gap tra la richiesta dei bergamaschi e l’offerta dei nerazzurri, che vale almeno 10 milioni di euro. Nonostante ciò da Viale della Liberazione filtra estrema fiducia per l’operazione, sia per quanto riguarda la parte economica che quella legata alle tempistiche. La sensazione, infatti, è che tutto possa chiudersi in tempi neanche troppo lunghi e che Lookman possa approdare all’Inter in tempo per l’inizio del raduno, in programma il 26 luglio.

