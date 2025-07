Lookman, Inter al rialzo. Un strategia può convincere l’Atalanta! – SM

Lookman non vuole rinunciare all’Inter e viceversa. Di mezzo c’è l’Atalanta che, pensando al futuro, potrebbe essere convinta da una mossa dei nerazzurri.

PUNTI FISSI – Non si spegne il desiderio reciproco di Ademola Lookman e l’Inter di raggiungersi. I nerazzurri hanno fatto la loro mossa, mettendo sul tavolo dell’Atalanta un’offerta da 40 milioni di euro. Una cifra considerata insufficiente dai bergamaschi, che per lasciar partire il loro gioiello anglo-nigeriano vorrebbero ottenere dieci milioni in più. La dirigenza di Viale della Liberazione, che inizialmente aveva manifestato l’intenzione di non rilanciare la prima proposta, adesso sembra voler giocare al rialzo.

Lookman, Inter e Atalanta: tutte le novità sul tema di mercato

LA STRATEGIA – Nelle prossime ore, infatti, potrebbe arrivare una nuova offerta da parte dei nerazzurri, non particolarmente più alta della precedente. Secondo Claudio Raimondi, esperto di mercato di SportMediaset, i nerazzurri potrebbero spingersi intorno ai 42-43 milioni di euro e la mossa potrebbe bastare per sbloccare l’operazione. Il motivo è semplice: Lookman, che non vuole più restare all’Atalanta, ha un contratto in scadenza nel 2027. Trattenerlo forzatamente, quindi, per il club bergamasco significherebbe rischiare di perderlo tra un anno guadagnando una cifra di gran lunga inferiore, intorno ai 25 o, al massimo, 30 milioni di euro. L’Inter, quindi, proverà a sfruttare questa strategia, mentre i contatti tra le parti proseguono.