Lookman-Inter, a quando la risposta dell’Atalanta? Una data limite – Sky

La situazione Lookman-Inter può accendersi improvvisamente. Intanto, l’Atalanta ha una sorta di data limite entro cui dare una risposta all’offerta interista.

ENTRO UNA DATA – Luca Cilli, in collegamento su Sky Sport, si esprime sulla trattativa più calda e importante di queste settimane, ossia quella legata ad Ademola Lookman. Ecco cos’ha raccontato il giornalista, inserendo nel discorso anche una sorta di ultimatum: «C’è tempo fino al venerdì, per l’Atalanta, per dare una risposta all’Inter. Bisognerà vedere se ci sarà anche la possibilità di una nuova offerta dei nerazzurri. Quello che si può dire è che, per i Percassi, Lookman non dovrà uscire per forza». Il nigeriano spinge tantissimo per andare a Milano, tant’è che ha rifiutato anche una proposta di rinnovo da parte del club orobico (vedi articolo).