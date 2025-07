Lookman-Inter, partita a scacchi: tempistiche, alternativa e fermezza

In casa Inter si lavora assiduamente per acquistare Lookman dall’Atalanta. Ecco le ultime sul fronte dell’attaccante nigeriano.

PARTITA A SCACCHI – La pista Ademola Lookman è quella prioritaria per l’Inter, che vuole regalare a Cristian Chivu un giocatore di prim’ordine per l’attacco. Niccolò Ceccarini, dalle colonne Tmw, ha fatto il punto della situazione: «L’Inter si sta muovendo sempre con più decisione. I nerazzurri stanno lavorando forte in attacco dove il principale obiettivo è diventato un esterno. Il primo nome della lista è Lookman. L’Atalanta lo valuta 50 milioni di euro, ma l’Inter non è disposta a spingersi oltre i 40 e per il momento la situazione è bloccata. In casa nerazzurra però c’è anche un piano alternativo e un giocatore che piace è Nico Gonzalez.È chiaro che il costo è inferiore, sarebbe un affare da 20 milioni di euro più bonus. Il primo obiettivo resta però l’attaccante dell’Atalanta, che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento. Insomma è in atto una partita a scacchi, con l’Inter che non ha alcuna intenzione di abbassare il suo pressing. Anche perché ha pronto un contratto fino al 2030. Un ingaggio che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. I nerazzurri vorrebbero provare a chiudere l’operazione entro una decina di giorni».